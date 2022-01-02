«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Лацио» Луиса Фелипе

Защитник «Лацио» Луис Фелипе может перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Футболистом активно интересуется петербургский «Зенит».

Согласно данным газеты Corriere dello Sport, на данный момент 24-летний Фелипе не может договориться о продлении контракта с римлянами.

Футболист, который в скором времени может получить итальянское гражданство, требует повышения заработной платы — до 2,5 млн евро. «Лацио» предлагает чуть меньше 2 млн евро. Летом этого года Фелипе станет свободным агентом, если не продлит соглашение. Кроме петербуржцев, на игрока претендует испанская «Валенсия».

Бразилец Фелипе стал игроком «Лацио» пять лет назад. В сезоне-2021/22 защитник сыграл в 16 матчах Серии А, но не отметился результативными действиями.