«Монако» уволило главного тренера Нико Ковача

Хорватский специалист Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако». Об этом сообщается на сайте княжеского клуба.

В минувший четверг стало известно, что руководство клуба отстранило Ковача от работы. Исполнять обязанности главного тренера будет Стефан Надо. В ближайшее время клуб объявит имя нового наставника команды.

Ковач возглавил «Монако» в 2020 году. Ранее специалист работал в мюнхенской «Баварии» и «Айнтрахте».

После 19 туров сезона-2021/22 Лиги 1 «монегаски» занимают шестое место в турнирной таблице, в активе команды 29 очков. За красно-белых выступает российский хавбек Александр Головин.