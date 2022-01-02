Читатели «Гуаньча» назвали отношения между Китаем и Россией очень крепкими

Заявление главы МИД КНР Ван И о том, что, пока Китай и Россия стоят бок о бок, мир не ввергнется в хаос, соответствует истине. Таким мнением поделились читатели китайского портала «Гуаньча».

По их словам, пока Пекин и Москва крепко жмут друг другу руки, Вашингтону не удастся захватить мировую арену. Они подчеркнули, что отношения между Китаем и Россией очень крепки. Это касается политической, экономической, военной и дипломатической сторон, уверены читатели портала «Гуаньча».

Более того, по мнению китайцев, есть еще много аспектов, нуждающихся в улучшении и росте. Речь идет о легкой и тяжелой промышленности Китая, сельском и лесном хозяйстве, а также сотрудничестве двух государств в области военной науки, считают они.

«Когда-то они не стояли плечом к плечу, и поэтому СССР распался, а США победили. Гегемония чуть не выиграла», — рассказали, почему распался СССР, китайцы.

Ранее сообщалось, что читатели китайского портала «Гуаньча» предрекли долгую дружбу России и КНР, особенно на фоне противостояния с США.