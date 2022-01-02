Проверка QR-кодов в петербургских ТЦ спровоцировала огромные очереди

Неорганизованная проверка QR-кодов о вакцинации привела к образованию гигантской очереди в одном из торговых центров Петербурга.

Указ о введении QR-кодов на территории Петербурга вступил в силу со 2 января 2022 года. Согласно постановлению, граждане должны предъявлять медицинский документ практически во всех общественных местах, включая рестораны и развлекательные заведения. Однако далеко не везде удалось организовать быструю и качественную проверку.

Жители Северной столицы вынуждены были стоять в двухчасовой очереди на кассы аквапарка в ТЦ «Питерлэнд». Вместо плавания в бассейне и катания с горок граждане «развлекают» себя в огромной толпе.

При этом количество заразившихся коронавирусом петербуржцев растет каждый день. Город уже долгое время находится в лидерах по суточному приросту пациентов. Тем временем губернатор Александр Беглов заявляет, что население Петербурга сможет добиться коллективного иммунитета уже к середине января. Многие эксперты ставят слова градоначальника под сомнение.