Дочь Сергея Шойгу опубликовала фото министра с маленькой внучкой и зятем

Министр обороны России Сергей Шойгу встретил Новый год в кругу семьи. Секунды до начала боя курантов вместе с ним отсчитывали младшая дочь Ксения и ее жених Алексей Столяров. Рядом сладко спала их дочь Милана.

Теплым семейным снимком наследница главы оборонного ведомства поделилась в своем блоге в социальной сети Instagram. На фото Шойгу в джинсовом костюме держит на руках родившуюся в середине сентября 2021 года внучку. Рядом с ним стоят дочь и будущий зять.

«Пусть мечты сбываются! С Новым годом!» — подписала Шойгу свою публикацию.

Поклонники в комментариях под снимком присоединились к поздравлению хозяйки аккаунта и пожелали ей побольше счастья, неиссякаемого здоровья и неугасающей любви. Отметился комментарием и сам Столяров, заявивший, что теперь у него есть семья.

Шойгу и популярный YouTube-блогер Столяров уже несколько лет состоят в отношениях. Первоначально они не афишировали свой роман, однако спустя какое-то время стали говорить о нем открыто. В ближайшее время влюбленные планируют сыграть пышную свадьбу.