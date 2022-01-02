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Дело об убийстве студентки МГИМО из Казахстана пересмотрят 19 января в Москве

Происшествия
/ Обновлено: 02 января 2022 12:10
Дело об убийстве студентки МГИМО из Казахстана пересмотрят 19 января в Москве

Никулинский районный суд Москвы 19 января начнет пересмотр дела об убийстве студентки МГИМО из Казахстана в 2018 году.

Заседание назначено на 19 января 2022 года и начнется в 11:00, сообщили в суде.

Ранее судья удовлетворил жалобу потерпевших и прокуратуры и отменил оправдательный приговор сыну экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидову, обвиняемому в убийстве девушки.

Молодого человека задержали и заключили под стражу спустя два года после гибели студентки. Ему предъявили обвинение в убийстве.

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