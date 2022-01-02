Академик РАН Бокерия назвал выдумкой популярное мнение о пользе красного вина для здоровья

Польза бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы человека является распространенным мифом, заявил академик РАН Лео Бокерия.

Если человек пьет вино, то лучше всего выбирать белое. Дело в том, что именно белое вино быстрее выводится из организма, объяснил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

«Выдумки это все. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма», — объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Белое вино обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма. В качестве доказательства своих Бокерия привел в пример тамаду в Грузии, который в среднем выпивает несколько литров белого вина за время праздника. Если бы он в таких количествах пил красное вино, то прожил бы недолго.