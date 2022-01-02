В Кейптауне загорелось здание парламента ЮАР

Огонь охватил здание парламента Южно-Африканской Республики в столице государства, сообщил руководитель пожарно-спасательной службы города Джермейн Карелс.

«Даже битум на крыше плавится, что говорит о сильном жаре. Также поступили сообщения о том, что в некоторых стенах здания появились трещины, есть вероятность обрушения», — сказал он.

Сообщение о возгорании поступило на пульт аварийных служб в 5:00 по местному времени. На данный момент несколько бригад находятся на месте происшествия и пытаются локализовать пожар. Огонь охватил офисные помещения, расположенные на третьем этаже строения.