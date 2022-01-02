Das Erste: от председательства Германии в G7 ждут реальных действий, а не заявлений

Берлин становится председателем в G7 после Лондона. Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что эти государства должны стать передовыми в вопросах экологичной экономики и соблюдения законности. Теперь от немецкого правительства ожидают не только слов, но и действий. Об этом сообщает немецкий телеканал Das Erste.

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, «Группа семи» должна действовать, пока не стало слишком поздно. Она отметила, что речь идет о климатическом кризисе и борьбе с пандемией. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что этот вопрос требует глобальности и совместной работы.

«Мы должны действовать и в вопросе сохранения стойкости демократий», — высказалась Бербок.

Пандемия остается проблемой для всей мировой арены, указал телеканал. Ее решения, по мнению Das Erste, от председательства Германии ожидают неправительственные организации.

Ранее сообщалось, что председательство в «Группе семи» переходит к Берлину. Приоритетной темой во время пребывания в должности председателя новые власти Германии намерены сделать борьбу с глобальным потеплением.