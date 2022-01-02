Правоохранители возбудили дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Рязанской области

Полиция расследует дело по факту аварии с автобусом на автодороге Москва — Астрахань в Рязанской области, сообщили в прокуратуре.

«На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД «Скопинский» по факту ДТП по 264 статье УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел рано утром возле села Вослебово Скопинского района Рязанской области. Рейсовый автобус врезался в опору железнодорожного моста. Пять человек погибли, в том числе водитель общественного транспорта. Обстоятельства и причины трагического происшествия в настоящий момент устанавливаются.