Российский форвард Капризов забил 40 голов быстрее всех в истории «Миннесоты»

«Миннесота Уайлд» дома в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграла «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:6.

Российский нападающий клуба из Миннеаполиса Кирилл Капризов набрал три (1+2) очка. Для 24-летнего хоккеиста этот гол стал 40-м за «Уайлд». Капризов установил рекорд «Миннесоты», забросив быстрее всех 40 шайб. Для этого хоккеисту понадобилось 86 игр.

Ранее это достижение принадлежало легендарному американскому нападающему Брайану Ролстону — 40 голов в 90 матчах.

Напомним, в сентябре 2021 года Капризов и «Миннесота» подписали новое соглашение, рассчитанное на пять лет. Согласно условиям контракта, за указанный период россиянин заработает 45 миллионов долларов.