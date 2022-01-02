Политолог Чуря указал на застой европейской интеграции в Молдавии

Актуальные политические перспективы Молдавии не ясны, поскольку европейская интеграция застопорилась. Об этом высказался политолог Корнелий Чуря.

Эксперт по полочкам разложил провалы Молдавии за минувший год. По словам аналитика, политическая нестабильность страны на фоне экономических проблем приводит к отрицательной оценке всего, что происходит в республике.

«Политические перспективы Молдавии не ясны, европейская интеграция застопорилась, а другого направления развития у Молдавии нет», — констатировал Корнелий Чуря РИА Новости.

Такими словами политолог подвел итоги прошедшего года. Эксперт признался, что выделить значительное достижение очень сложно из-за отсутствия больших успехов. Однако аналитик рад, что власти смогли продлить контракт с российским «Газпромом». Развитие обещанных реформ в стране политолог назвал однозначным провалом для Молдавии.

В апреле Конституционный суд распустил парламент республики. Решение инстанции позволило провести досрочные выборы в Молдавии. Президент Майя Санду в конце года заявила, что республика может стать частью Евросоюза.