Европейские компании теряют десятки миллиардов евро из-за санкций против России, рассказал киевский политолог Сергей Белашко изданию «ПолитНавигатор». По его словам, ежегодные убытки даже у крупных игроков на рынке Европейского союза (ЕС) продолжают расти. Именно так они расплачиваются за «солидарность с Украиной».

«Я встречал цифру, что годовые потери только компаний стран ЕС составляют ежегодно порядка 70 миллиардов евро. Другие источники называют 50 миллиардов. Третьи пишут, что 700 миллионов ежемесячно. Но, в любом случае, получается, что десятки миллиардов евро. Это та цифра, которую товаропроизводители ЕС платят за "солидарность с Украиной", как объясняют политические элиты. А, по сути, платят за сдерживание России», — объяснил Белашко.

При этом сама Россия давно приспособилась к новой экономической реальности, нарастив экспорт товаров в другие страны. Политолог из Украины уверен, что российские программы импортозамещения успешно работают, а некоторая продукция из РФ конкурирует с европейской на мировом рынке.

«Начинается избыток товаров. Этот избыток идет на экспорт, и конкурирует в третьих странах с той же продукцией ЕС. И зачастую оказываются более конкурентоспособными, если брать логистику – Китай, Японию, страны Кавказа, Иран. К ним из Европы везти далеко. Соответственно, начинают формироваться уже непрямые убытки [для Европы]», — заключил эксперт.

Брюссель, Киев и Вашингтон, судя по всему, отказываются замечать столь существенные убытки и продолжают гнуть свою антироссийскую геополитическую линию. Подробнее о том, известный политолог Евгений Сатановский охарактеризовал дружбу США и Украины против РФ, вы можете прочитать в нашем материале.