Политолог Золотарев обвинил Зеленского в демонстрации контроля над ситуацией на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники понимают, в чем заключается основная для них опасность. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Политолог в интервью изданию «Украина.ру» предупредил Зеленского и его команду об опасности. По словам Золотарева, главная угроза состоит не в возможном свержении главы государства. Опасность заключается в риске для монобольшинства быть «раздерганным». Показательный выход из партии одного из мажоритарщиков подтверждает существование угрозы, пояснил Золотарев.

Олигарх Ринат Ахметов собирал в Вильнюсе медиаперсон, а дальше может произойти политический кризис и развал монобольшинства. За этим последует или новая коалиция, или досрочные выборы в Верховную раду, констатировал эксперт.

«В этом случае большинства у "Слуг народа" точно не будет, они окажутся в оппозиции, и дальше все можно привести в соответствии с конституцией. Де-юре у нас парламентско-президентская республика, де-факто — суперпрезидентская, но все можно отыграть и оставить президента с церемониальными полномочиями, сделав ключевой фигурой премьера», — подчеркнул политолог.

Зеленский стремится показать контроль над ситуацией, разгадал хитрый план президента Золотарев. Именно поэтому глава Украины перестал говорить о госперевороте.