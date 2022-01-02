Путин поздравил итальянцев с Новым годом в шоу «Вечерний Ургант»

Президент России Владимир Путин поздравил итальянцев с Новым годом на их родном языке. Речь лидера показали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Новый выпуск передачи «Вечерний Ургант» был снят в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!» полностью на итальянском языке. Ведущими шоу стали Джованни Урганти (Иван Ургант), Алессандр Гуддини (Александр Гудков), Маттео Хрустальди (Дмитрий Хрусталев) и Аллегра Микеле (Алла Михеева).

«Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!» — отметил Путин в поздравлении.

Кроме этого, на Новый год лидер государства презентовал зрителям выступление своей любимой группы «Любовь» («Любэ»). Вокалист Игорь Матвиенко исполнил музыкальную композицию «Моя Италия».