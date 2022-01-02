Гражданин Южной Кореи нелегально пересек границу с КНДР

Неизвестный преодолел заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной Кореи в Северную, сообщил журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

«Для его поимки были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22:40 (16:40 по московскому времени) пересек военную демаркационную линию и сбежал на Север», — говорится в сообщении.

Специальное оборудование зафиксировало присутствие человека в демилитаризованной зоне приблизительно в 21:20 (15:20 по московскому времени). Личность совершившего побег в настоящий момент устанавливается. Обстоятельства и причины его проступка выясняются сотрудниками правоохранительных органов.