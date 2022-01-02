Инцидент с высадкой сборной России из самолета рассмотрят в Дисциплинарном совете ИИХФ

Инцидент с высадкой молодежной сборной России из самолета в Канаде передадут в Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) на рассмотрение. Об этом сообщается на сайте организации.

ИИХФ в настоящее время ведет расследование после снятия российских хоккеистов с рейса из Калгари во Франкфурт после отмены молодежного чемпионата мира (МЧМ) на фоне пандемии коронавируса.

«По решению совета по этике ИИХФ инцидент будет передан в Дисциплинарный совет ИИХФ для наложения санкций», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что после инцидентов, связанных с курением и употреблением алкогольных напитков, представители авиационной компании вывели из самолета все четыре сборные (Чехии, Финляндии, Швеции и России). Затем было принято решение разрешить финнам и шведам вернуться на борт, россиянам и чехам — нет.

МЧМ-2022 был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции в трех командах: США, Чехии и России.