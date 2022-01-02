«Увидим, кто кого». Сатановский высмеял дружбу США и Украины против РФ

Совместная антироссийская стратегия США и Украины не прерывается даже на новогодних праздниках. Сразу несколько отставных американских дипломатов обратились к президенту Джозефу Байдену и попросили его обнародовать список тех самых «беспрецедентных санкций», которые Вашингтон введет против РФ в случае ее «вторжения» на Украину.

Свои автографы под обращением оставили бывшие послы США в России Александр Вершбоу и Майкл Макфол, а также несколько представителей Соединенных Штатов в Киеве. По их мнению, Москва должна «иметь четкое представление о масштабах экономического удара, с которым она столкнется».

Такие заявления плохо вяжутся с тем «серьезным и субстантивным» разговором, который имел место в ночь с 30 на 31 декабря прошлого года между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Главы государств почти час общались по телефону, а экспертное сообщество признало, что эти предновогодние переговоры можно считать началом полноценного и «эпохального» российско-американского диалога.

kremlin.ru / Администрация президента России

На этом фоне требования дипломатов из США опубликовать очередные антироссийские санкции выглядят особенно «не к месту», уверен российский политолог и кандидат экономических наук Евгений Сатановский. На страницах своего Telegram-канала «Армагеддоныч» эксперт высмеял затею отставных американских послов и напомнил про «эффективность» прошлых экономических ограничений.

«Их [США] санкции Россию только раздражают, стимулируют к действию и толкают к сближению с Китаем и окончательному разрыву отношений с Соединенными Штатами, о котором Путин уже Байдену открытым текстом в ходе их последнего телефонного разговора сказал. Интересно, как американские дипломаты и примкнувшие к ним интеллектуалы себе представляют жизнь собственной страны после того, как этот разрыв произойдет? Смутно? Вообще никак не представляют – не задумывались?» — удивился эксперт.

Сам Киев не стал отмалчиваться и решил гнуть линию «готовящегося российского вторжения» даже в Новый год. При этом стремление Владимира Путина к налаживанию отношений с Украиной в вотчине президента Владимира Зеленского восприняли агрессивно.

В частности, воспользовавшись самой «горячей» порой январских праздников, украинцы уже покусились на «присоединение» сразу нескольких российских регионов. Публицист Сергей Грабовский назвал Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую области и Кубань претендентами на вхождение в состав Украины «по историческим причинам».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Евгения Сатановского подобная риторика давно не удивляет, как и геополитическая «близорукость» американских политиков. Отношения Киева и Вашингтона, а также их антироссийскую тактику политолог назвал «климаксом».

«Обыкновенный политический климакс слабеющей сверхдержавы, которая категорически не готова к тому, что слабеет, стареет, все больше выпускает мир из-под контроля и от этого истерит и мечется, делая и говоря несусветные глупости, не в силах разобраться в том, чего она хочет и что может. Байден-то, не исключено, с Путиным хочет конструктивно о чем-то договориться. Но многие в Америке этого откровенно не хотят и ему, как могут, будут мешать. Вот и увидим, кто кого!» — подвел итог Сатановский.

Примечательно, что за пределами окружения Владимира Зеленского на геополитическую карту мира привыкли смотреть более трезвым взглядом. К примеру, бывший советник украинского президента Валерий Ивасюк 2 января заявил, что Россия полностью контролирует диалог Киева с НАТО и не дает зеленый свет вступлению Украины в Альянс.