Экс-советник президента Украины Ивасюк: Москва не даст Киеву вступить в НАТО

Из-за России НАТО перестанет существовать раньше, чем Украина вступит в Альянс, сказал экс-советник президента Украины Валерий Ивасюк.

Такое мнение в эфире телеканала НАШ озвучил Ивасюк. Этим Москва отбирает у Киева шансы на вступление в Альянс, считает политик.

«Скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса», — констатировал гость телеканала.

Тем временем НАТО уже осваивает Украину, даже без членства Киева в составе Альянса, недавно рассказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, на территории государства уже активно создается военная инфраструктура, работают инструктора из организации.