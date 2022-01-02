Политолог Карасев: Украина столкнулась с оттоком капитала и рабочей силы

Украина оказалась единственной страной, в которой одновременно наблюдаются отток рабочей силы и капитала, заявил в эфире телеканала «Украина 24» украинский политолог Вадим Карасев.

В стране в настоящее время нет четкой экономической доктрины. Трудовая миграция и переводы «заробитчан» остались единственным способом покрытия образовавшегося дефицита платежного баланса, заявил Карасев.

«Мы единственная, уникальная страна — у нас и капитал утекает, и рабочая сила... Я уже не говорю, что у нас демография — европейское старейшее население, экономика африканская. Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная — зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе», — заявил политолог.

Карасев напомнил, что даже во время пандемии COVID-19 уехавшие на заработки украинцы присылали на родину 12 миллиардов долларов. Но теперь этот источник дохода может иссякнуть, поскольку трудовые мигранты предпочитают не возвращаться на Украину, а остаются в Польше, Германии и Финляндии, заключил Карасев.