ООН считает незаконным объявление россиянина персоной нон грата в Косово

Статус «персона нон грата» неприменим к сотруднику миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России в республике Косово, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата якобы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Дюжаррик отметил, что Миссии никакого официального уведомления по этому поводу от властей Косово не поступало.

Он подчеркнул, что доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК «о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово».

Штаб-квартира ООН и МООНК принимают соответствующие меры ради безопасности сотрудника организации. Они находятся в контакте в связи с этой ситуацией, подчеркнул представитель генсека организации.

Любые «обеспокоенности, связанные с сотрудниками МООНК» направлять следует руководству миссии, чтобы этот вопрос миссия могла решить в соответствии со статусом, иммунитетом и привилегиями МООНК и ее персонала.