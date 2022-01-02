Авария с участием двух автомобилей произошла в Красносельском районе Петербурга

Два легковых автомобиля столкнулись в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла на пересечении проспекта Кузнецова с улицей Маршала Казакова.

О ДТП сообщили очевидцы паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям, авария произошла вечером, а два белых автомобиля двигались в одну сторону. Какие-либо детали произошедшего на данный момент неизвестны. О погибших и пострадавших также не сообщается.

Аварии и травмы этой зимой стали частым событием в Санкт-Петербурге. Руководство города во главе с губернатором Александром Бегловым не смогло справиться с обильными осадками. От жителей города тем временем поступали многочисленные жалобы из-за нерасчищенных улиц и гололеда, которые оборачиваются уроном здоровью горожан.

Власти города неоднократно обещали разобраться со сложившейся ситуаций. Однако до сих пор социальные сети пестрят фотографиями с грудами снега и льда на тротуарах и дорогах, а количество ДТП растет.