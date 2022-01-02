Британские читатели The Daily Mail усомнились в способности Байдена угрожать России

Читатели британского таблоида The Daily Mail в комментариях усомнились в способности президента США Джо Байдена угрожать президенту России Владимиру Путину.

Издание опубликовало материал о телефонных переговорах двух президентов. По данным Кремля, американский лидер пригрозил собеседнику «масштабными санкциями» из-за Украины. Но Путин ответил, что за этим может последовать полный разрыв отношений.

Читатели активно отреагировали на публикацию. В комментариях они усомнились в том, что Байден способен угрожать России.

«Я подозреваю, что Путин просто похлопал Джо по голове и сказал ему помолчать», — написал MidlandsYam.

Пользователь BigBlueBill заявил, что Байдена не боится ни один мировой лидер. Над ним смеются «за закрытыми дверями», отметил комментатор. С BigBlueBill согласился комментатор Tfck. Пользователь отметил, что Байден с трудом говорит, и увидеть его на живых дебатах невозможно.