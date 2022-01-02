Политолог Марков связал претензии Украины на регионы России с вирусом «безумия»

Украинские власти «обезумлены» непонятным вирусом. Иначе объяснить их претензии на российские земли невозможно, считает политолог, бывший депутат Верховной рады Игорь Марков.

О принадлежности Кубани, Воронежской, Белгородской и Ростовской областей Украине заявил публицист Сергей Грабовский. Как отметил Марков, подобные претензии уже достаточно стары. Объясняется это также тем, что Украина нервничает, так как не может распоряжаться своими землями самостоятельно и постоянно ждет приказов от других государств. В связи с этим возникает и множество внутренних проблем, передают «Известия».

«Украинские власти довели страну до того, что они потеряли свою субъективность. Она вообще превратилась в объект. Поэтому и происходит истерия. Плюс ко всему огромный экономический кризис», — объяснил Марков.

Как добавил политолог, Украине необходимо обратить внимание на свои собственные территории. По его мнению, сосредоточиться нужно на том, как удержать имеющееся, а не добавить новое.