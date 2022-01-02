Израиль указал на осквернение памяти жертв Холокоста на марше националистов в Киеве

Посольство Израиля в Киеве раскритиковало марш украинских националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Факельное шествие прошло в столице и других городах в субботу, 1 января.

В посольстве указали, что подобные марши прославляют тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, а также оскверняют память жертв Холокоста на Украине. Дипломаты также потребовали расследования антисемитских проявлений во время мероприятия в связи с законом, принятом Киевом в 2021 году.

В украинской столице шествие происходило на центральных улицах, а закончилось неподалеку от офиса президента страны Владимира Зеленского. Общую численность мероприятия во всех регионах оценили в 3,5 тыс. человек.