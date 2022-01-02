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Нарколог Казанцев предостерег от употребления пива во время похмелья

Общество
Нарколог Казанцев предостерег от употребления пива во время похмелья

Употребление пива во время похмельного синдрома может привести к алкогольной зависимости и перерасти в длительный запой, предупредил нарколог Алексей Казанцев.

Лучше прибегнуть к менее традиционным методам. Например, контрастному душу — пять секунд горячей воды, пять секунд холодной. Для быстрого избавления от похмелья также следует пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара», — добавил Казанцев.

Также при похмелье лучше есть продукты, полные белков. Поэтому лучший завтрак после насыщенного праздника — омлет. От сильных физических нагрузок следует отказаться, а вот прогулки принесут только пользу, заключил специалист в эфире «Пятого канала».

#пиво #похмелье #утро