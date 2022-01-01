Ученые Cedars-Sinai сообщили о способности COVID-19 запускать самоатакующие антитела

Пациенты с коронавирусной инфекцией могут столкнуться с выработкой аутоантител даже в легких или бессимптомных вариантах течения болезни. Об этом сообщили американские ученые из Медицинского центра Cedars-Sinai, передает Journal of Translational Medicine.

Они подчеркнули, что при заражении каким-либо вирусом или патогеном организм человека выделяет антитела, выявляющие чужеродные вещества и не пропускающие их в клетки. Однако иногда вместе с этим вырабатываются особые аутоантитела, поражающие клетки собственных органов и тканей.

Ученые выяснили, что COVID-19 также способен провоцировать данный сценарий даже при легкой или бессимптомной инфекции. По словам соавтора исследования и научного сотрудника отделения кардиологии Института сердца Шмидта Юстины Ферт-Бобер, результаты работы ученых позволят объяснить уникальность COVID-19.

«Эти паттерны иммунной дисрегуляции могут лежать в основе различных типов стойких симптомов, которые мы видим у людей, у которых развивается состояние, которое теперь называется длительным COVID-19», — добавила она.

Участниками исследования стали 177 человек, имеющие подтверждение предыдущего заражения SARS-CoV-2. Ученые проводили анализ образцов крови этих людей, сравнивая их с жидкостью, взятой у здоровых людей до пандемии. Все пациенты с COVID-19 имели повышенные уровни аутоантител.