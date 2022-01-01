Шоумен Барецкий: заваленный мусором Петербург не должен «лежать в луже»

После новогодней ночи улицы Санкт-Петербурга оказались завалены не только снегом, но еще и кучами мусора. Оставлять город в подобном состоянии нельзя, заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов, шоумен Станислав Барецкий.

Этим утром он был вынужден проехать по Невскому проспекту, чтобы добраться на работу. Барецкий отметил огромную культурную ценность Северной столицы и призвал местные власти присматривать за ней с особой серьезностью. По его словам, Петербург является единственным городом в России, задумывавшимся как шедевр, передает Федеральное агентство новостей.

«Петербург представляет особую ценность для человечества, он находится под охраной «Юнеско», и мы все просто обязаны сохранить его лицо, очистив от мусора и нечистот! Бриллиант, я считаю, не должен лежать в луже, как это происходит сейчас!» — указал шоумен.

Он также заявил о готовности лично помочь любимому Петербургу, пригнав на уборку городских улиц «пару рабочих тракторов», задействованных в настоящий момент на кладбищах. По словам Барецкого, «хоть кто-то должен заняться их работой как следует».

Жители Северной столицы в последнее время неоднократно жаловались администрации города на плохую уборку снега и халатность местных служб. Однако, несмотря на это, губернатор Александр Беглов заявил, что городские коммунальщики справляются со своей работой.