Путин подписал указ о награждении почетными орденами гражданина ФРГ и российских дипломатов

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении орденами двух российских дипломатов и одного гражданина Германии.

Так, посол РФ в Канаде Олег Степанов представлен к Ордену дружбы, а заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев получит Орден почета.

Кроме того, Орден дружбы присвоен гражданину ФРГ Хельмуту Хану, который является председателем общественной организации «Форум имени Р. Коха и И.И. Мечникова».

Ранее Путин подписал указ, которым отстранил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина. Чиновник занимал пост советника секретаря СБ с 2016 года.