Доля обязательных закупок у малого и среднего бизнеса увеличилась до 25%

Новые требования, вступившие в силу 1 января, увеличили долю обязательных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 25%. Правила касаются как крупнейших компаний с госучастием, так и госзаказчиков, пишет ТАСС.

Поправки были внесены в федеральные законы № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно им, квота по закупкам крупнейших компаний с государственным участием выросла с 20 до 25%, а по госзакупкам доля изменилась с 15 до 25%.

«Теперь соблюдать квоту по закупкам у малого и среднего бизнеса должны все заказчики, осуществляющие закупочную деятельность по 223-ФЗ. Это касается госкорпораций, госкомпаний, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий», — отметила пресс-служба Корпорации МСП.

Правительство РФ также увеличило финансирование программы льготного кредитования для субъектов МСП. На эти цели выделено дополнительно 500 млн рублей.