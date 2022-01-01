Два участника лотереи «Русское лото» стали мультимиллионерами

Новогодний миллиард рублей лотереи «Русское лото» разделили между собой два участника из Москвы и Краснодарского края.

Отмечается, что оба победителя получили по 500 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

«По итогам новогоднего тиража "Русского лото" в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера», — отметили в компании.

При этом в первый день наступившего 2022 года 52 участника из разных российских регионов выиграли по одному миллиону, а еще 64 человека стали обладателями 750 тысяч рублей.

Напомним, недавно специалисты провели опрос и выяснили, что российские мужчины чаще становятся победителями в разных лотереях. Однако женщины выигрывают более крупные денежные суммы.