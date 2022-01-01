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Помощник секретаря Совбеза Абелин лишился должности по указу Путина

Политика
Помощник секретаря Совбеза Абелин лишился должности по указу Путина

Помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин лишился должности. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Глава государства снял полномочия с Александра Абелина. Указ президента опубликован на официальном онлайн-портале правовой информации.

«Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

С 2004 по 2016 год политик работал референтом в Экспертном управлении президента РФ. После этого Абелин занял должность помощника секретаря Совета безопасности. Родился в Москве, имеет высшее образование.

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