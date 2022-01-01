Помощник секретаря Совбеза Абелин лишился должности по указу Путина

Помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин лишился должности. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Глава государства снял полномочия с Александра Абелина. Указ президента опубликован на официальном онлайн-портале правовой информации.

«Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

С 2004 по 2016 год политик работал референтом в Экспертном управлении президента РФ. После этого Абелин занял должность помощника секретаря Совета безопасности. Родился в Москве, имеет высшее образование.