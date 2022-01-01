Тренер Владимир Плющев отреагировал на инцидент с «молодежкой» в канадском аэропорту

Бывший главный тренер российской молодежной сборной по хоккею Владимир Плющев высказался о снятии спортсменов с рейса в Канаде.

По словам Плющева, он сам позволял хоккеистам после важных побед выпить, но при этом всегда был порядок – никто не курил и не сквернословил. Все были уставшие, но при этом в приличном виде.

«Снятые с рейса российские хоккеисты, видимо, не осознали, какую страну они представляют, раз позволили себе вести непристойно в канадском аэропорту», — высказался он РИА Новости.

Это мнение поддержал и другой экс-тренер сборной Владимир Крикунов. Он считает, что к «молодым и зеленым» хоккеистам нужно применить жесткие санкции.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрокам молодежной сборной России не разрешили вылететь из Канады в Германию из-за нарушения масочного режима, сильного алкогольного опьянения и курения главного тренера Сергея Зубова. Однако сам наставник эту информацию опроверг, заявив, что их не выпустили из Калгари во Франкфурт из-за отсутствия защитных масок.