ФХР выяснит информацию по инциденту с «молодежкой» в канадском аэропорту

Федерация хоккея России заявила, что уточнит причины снятия молодежной сборной с рейса в Канаде.

После неудачного вылета молодежной сборной из Калгари во Франкфурт из-за отсутствия защитных масок, которые должны носить все посетители аэропорта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на ситуацию отреагировала Федерация хоккея России.

«ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу», — говорится в сообщении федерации.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрокам молодежной сборной России не разрешили вылететь из Канады в Германию из-за нарушения масочного режима, сильного алкогольного опьянения и курения главного тренера Сергея Зубова.