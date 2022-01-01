Сторонники Саакашвили прекратили голодовку 1 января

Члены партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» прекратили голодовку с 1 января. Об этом доложил глава объединения Ника Мелия.

Сторонники бывшего президента Грузии прекратили масштабную голодовку, о которой объявили 21 декабря 2021 года. Ника Мелия отметил, что члены партии сделали это по просьбе экс-главы государства, а Саакашвили волнует здоровье каждого голодающего.

«Поэтому мы вместе с соратниками приняли решение перейти на следующий этап борьбы, который будет многообразным и не насильственным», — сказал глава политсилы в субботу.

Соответствующий видеокомментарий опубликован в Facebook.

Саакашвили оказался в Грузии незадолго до муниципальных выборов, которые проходили в октябре. Правоохранители задержали экс-президента, поскольку против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.