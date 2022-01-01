Премьер Кисида назвал борьбу с новым коронавирусом наивысшим приоритетом для Японии

Борьба с коронавирусом нового типа является наивысшим приоритетом для Японии. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Председатель японского правительства расставил приоритеты для государства на 2022 год. По словам Кисиды, страна столкнулась с угрозой нового опасного штамма инфекции.

«С тех пор, как я занял пост премьер-министра в октябре прошлого года, наивысшим приоритетом для нас является борьба с новым коронавирусом», — констатировал премьер.

Глава правительства добавил, что намерен и дальше усиливать меры по профилактике инфекции, ее выявлению и лечению на ранних этапах.

Император Японии Нарухито в новогоднем обращении к согражданам выразил соболезнования родным и близким погибших от коронавируса. Монарх также вспомнил о десятой годовщине землетрясения и цунами 2011 года.