Биатлонист Александр Тихонов заявил, что снятые с рейса в Канаде хоккеисты позорят Россию

Игроки молодежной сборной России по хоккею, снятые с рейса в Канаде из-за нарушений масочного режима и якобы нахождения в аэропорту в нетрезвом виде, позорят свою страну. Такое мнение высказал четырехкратный олимпийский чемпион, биатлонист Александр Тихонов.

Он раскритиковал своих соотечественников и заявил, что за отказ надеть маски, курение и нахождение в аэропорту в нетрезвом виде их следует наказать посредством дисквалификации сроком как минимум на один год.

«Дисквалифицировать их надо без права играть в клубах. Они позорят Россию. В хоккее всегда было такое, что игроки выпивали. Я и сам бывало выпивал с поколением наших великих хоккеистов. Но то поколение было интеллигентное, начиная с [Николая] Сологубова и [Всеволода] Боброва», — высказался Тихонов в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что не имеет ничего против того, чтобы расслабиться — особенно учитывая то, что чемпионат мира отменили, — однако такое поведение, по его мнению, недопустимо. Тихонов добавил, что в отношении хоккеистов должны быть приняты самые суровые меры.