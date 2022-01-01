Мужчина в строительном костюме взорвал банкомат в Москве под бой курантов

Мужчина в синем строительном костюме взорвал банкомат в одном из московских ТЦ под бой курантов. После того, как взрывное устройство сдетонировало, злоумышленник подошел к аппарату, забрал деньги и скрылся.

Инцидент произошел в поселке Московский. Согласно имеющейся информации, грабителю потребовалось всего 11 минут, чтобы установить взрывчатку и полностью подготовить банкомат к взрыву, сообщает РЕН ТВ.

По версии сотрудников правоохранительных органов, мужчина зашел в помещение, где располагались банкоматы, с объемной сумкой. А спустя несколько минут вышел обратно. Через еще какое-то время прогремел взрыв, после которого злоумышленник спокойно похитил деньги и покинул место происшествия.

В настоящий момент преступника ищут, кинологи с собакой уже вышли на след вора. Как оказалось, возле взорванного банкомата злоумышленник оставил красный баллон и шланг с проводом.