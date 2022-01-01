Зеленский в ходе новогоднего обращения к украинцам перешел на русский язык

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке высказался о решении ситуации в Донбассе.

Поздравляя украинцев с Новым годом, глава государства перешел на русский язык. Он заявил, что нужно убрать линию разграничения в Донбассе. Соответствующее выступление Зеленского опубликовано на сайте президента Украины.

«И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте», — сказал он по-русски.

Также глава государства прокомментировал проигрыш сборной Украины по футболу в матче с Англией на турнире Евро-2020. По словам Зеленского, это было сделано специально, чтобы не испортить отношения со стратегическим партнером.

Ранее сообщалось, что два украинских телеканала показали новогоднее обращение пятого президента Петра Порошенко вместо обращения Зеленского. Трансляцию с выступлением бывшего лидера страны вели «Прямой» и «Пятый».