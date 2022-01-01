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Хулиганы сожгли более 870 автомобилей на Новый год во Франции

Происшествия
Хулиганы сожгли более 870 автомобилей на Новый год во Франции

Хулиганы совершили поджоги более 870 автомобилей в новогоднюю ночь во Франции, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

«Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Также уменьшается число случаев нападения на сотрудников полиции», — отметил он.

По словам Дарманена, за прошедшую ночь правоохранители задержали более 400 человек, из которых 380 были заключены под стражу. На Новый год безопасность на улицах городов Франции обеспечивали 95 тысяч полицейских и жандармов.

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