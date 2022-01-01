Финский президент Ниинисте выразил обеспокоенность из-за требований России к США и НАТО

Требования по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия в адрес США и НАТО, противоречат европейским порядкам. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Политик выразил обеспокоенность в связи с инициативами Москвы по гарантиям безопасности. По его словам, для продвижения в этом вопросе необходимо проявить терпение и ответственность.

«Они противоречат европейскому порядку безопасности. Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств - это базовый принцип, который должен уважать каждый», — сказал Ниинисте во время выступления с новогодней речью.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и Альянсом о гарантиях безопасности. В частности, в них включены положения о нерасширении военного блока на восток.