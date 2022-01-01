Зубов объяснил снятие молодежной сборной России по хоккею с рейса в Канаде

Игроки молодежной сборной России по хоккею не смогли вылететь из Канады в Германию. Как объяснил наставник команды Сергей Зубов, причиной снятия спортсменов с рейса стали «очень строгие правила».

Журналистка Мари Леманн 1 января сообщила в своем Twitter-аккаунте, что российских хоккеистов и спортсменов из Чехии не пустили на самолет из-за отсутствия масок и якобы нетрезвого поведения. Зубов прокомментировал эту информацию.

«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», — высказался он «Известиям».

Молодежный чемпионат мира по хоккею ранее приостановили из-за диагностированной у некоторых игроков коронавирусной инфекции. Согласно некоторым данным, состязания продолжатся летом 2022 года.