Нарколог Брюн рассказал о пользе кефира для восстановления после алкогольного отравления

После алкогольного отравления не стоит «лечиться» новой порцией спиртного, лучше выпить стакан кефира, считает нарколог Евгений Брюн.

Медицинский специалист подчеркнул, что если новогодняя ночь прошла чересчур активно, то не следует ничего делать до середины дня. Кроме кефира восстановиться поможет рассол, легкий бульон и несладкий чай. При этом категорически не рекомендуется заниматься спортом или ходить в баню, передает РИА Новости.

«Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты», — добавил Брюн.

Кроме того, нарколог Алексей Казанцев рекомендовал для восстановления после новогодней ночи принимать контрастный душ, чередуя горячую воду с холодной, и пить минеральную воду, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания.