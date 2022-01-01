Экс-премьер Украины Азаров указал на неподготовленность страны к обретению независимости

Украина не была готова к независимости после распада СССР. Об этом рассказал экс-премьер страны Николай Азаров.

Бывший глава правительства в интервью изданию «Украина.ру» поделился воспоминаниями о распаде Советского Союза. Азаров признался, что с тревогой смотрел в будущее и это ощущение было у него очень сильным.

«Сейчас уже не помню, кто там из Киева приезжал, но рассказывал, значит, про преступную деятельность Коммунистической партии, что ее немедленно надо запретить, немедленно опечатать горком, райкомы партии, провести там обыски, найти документы относительно заговора, переворота», — сказал экс-премьер.

Азаров рассказал о встрече с ученым и профессором Александром Минаевым. По словам экс-премьера, тот назвал происходящее трагедией Украины. Азаров попросил Минаева пояснить это высказывание. Ученый ответил, что украинцы входят в независимость абсолютно неподготовленными. Такие печальные последствия распада СССР ждали страну.

В августе 2021 года Украина отпраздновала 30-летие своей независимости. В стране состоялся парад по инициативе президента Владимира Зеленского.