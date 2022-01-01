Королева Елизавета II наградила Камиллу Паркер-Боулз за «службу государю»

Камилла Паркер-Боулз стала дамой Благороднейшего ордена Подвязки — самого почетного в Великобритании. Королева Елизавета II лично вручила награду невестке за «службу государю».

Известно, что членство в ордене является величайшим признанием роли в жизни королевской семьи. Подобной чести не была удостоена даже покойная принцесса Диана, которую очень любил народ.

Елизавета II была поражена тем, как ее невестка восприняла статус публичного человека и проявила преданность супругу принцу Чарльзу. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

«Это показатель полного доверия королевы к герцогине Корнуольской», — цитирует издание историка Хьюго Викерса.

Королева переживает непростые времена. В апреле этого года она потеряла мужа. Принц Филипп скончался в апреле на 100-м году жизни. Перед смертью он перенес серьезную операцию на сердце.