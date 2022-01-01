Бездомный литовец получил два месяца тюрьмы за нападение на мэра французского города

Французский суд приговорил к двум месяцам лишения свободы 51-летнего бездомного литовца, напавшего на мэра города Кале Наташу Бушар, передает BFMTV.

Инцидент произошел несколько дней назад возле сберегательной кассы. Три человека без определенного места жительства перегородили проход, об их вещи запнулась беременная женщина.

В этот момент в учреждении находилась глава городской администрации. Бушар сделала мужчинам замечание и попросила освободить территорию, за что один из них ударил ее. Потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы, подозреваемого задержали.