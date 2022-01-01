Безопасность россиян в новогоднюю ночь обеспечивали свыше 33 тысяч сотрудников Росгвардии

Более 33 тыс. сотрудников Росгвардии охраняли покой россиян во время празднования Нового года. Согласно имеющейся информации, из них свыше 3,6 тыс. силовиков обеспечивали безопасность на улицах Москвы.

Как стало известно, на помощь росгвардейцам пришли сотрудники других ведомств. Представители силовых структур обеспечивали правопорядок и общественную безопасность в новогоднюю ночь на всей территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе Росгвардии.

В ходе дежурства специалисты инженерно-досмотровых групп ведомства осмотрели места пребывания граждан на улице, а также объекты городской инфраструктуры, где россияне могли проводить досуг в новогоднюю ночь. В настоящий момент экипажи вневедомственной охраны продолжают патрулировать российские города и другие населенные пункты в круглосуточном режиме.