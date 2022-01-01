Швеция передала Польше председательство в ОБСЕ с 1 января

Польша будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2022 года. Страна приняла эту эстафету от Швеции.

Польша начала осуществлять функции координатора в международной организации, состоящей из 57 стран. Премьер-министр республики Матеуш Моравечкий отметил, что власти «сделают все, чтобы заботиться о мире и безопасности в этой части света». Политик также пообещал посылать соответствующие сигналы партнерам в Евросоюзе и НАТО, если заметит «угрозы».

Глава МИД Польши Збигнев Рау ранее также заявлял о намерениях сосредоточится на разрешении конфликтов и кризисов на территории ОБСЕ. Дипломат пообещал «поддерживать все усилия по обеспечиванию безопасности и стабильности».