Проблемы с уборкой снега в Санкт-Петербурге наблюдаются в течение первого зимнего месяца. Однако горожане, которые не желают мириться с таким положением дел, продолжают оставлять жалобы.

Портал Смольного «Наш Санкт-Петербург» зафиксировал более 540 обращений от горожан, которые недовольны некачественной уборкой снега. Местные жители также фиксируют проблемы, которые связаны с несвоевременным вывозом сугробов на специальные пункты. Горы снега неделями лежат на площадях и обочинах дорог.

Жители Северной столицы также жалуются на наледь, которая образовывается под ногами пешеходов и колесами автомобилей. Кроме того, неубранный снег зачастую мешает проезду транспорта, что увеличивает пробки на дорогах города.

Такое положение дел показывает некомпетентность чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова. Петербуржцы отмечают, что городские власти так и не смогли организовать эффективную работу коммунальных служб.