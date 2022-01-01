Политолог Бондаренко заявил о конфликте олигарха Ахметова с главой Офиса президента Украины

Олигарх Ринат Ахметов ассиметрично ответит на санкции, которые может ввести президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Эксперт в интервью изданию «Украина.ру» прокомментировал вероятность введения персональных санкций. Речь идет о предпринимателе Ринате Ахметове. По словам Бондаренко, олигарх точно не будет устраивать государственный переворот в ответ на ограничительные меры.

Политолог отметил, что сейчас происходит конфликт не столько между Зеленским и Ахметовым, сколько между бизнесменом и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Бондаренко разгадал истинную причину этой борьбы.

«Первопричиной всего этого противостояния является патологическая жадность Андрея Борисовича Ермака в плане властных полномочий. Он хочет забрать себе максимальное количество рычагов влияния на все сферы жизни», — констатировал эксперт.

Бондаренко пояснил, что Ермак претендует на экономику и бизнес. Пришедшие в 2019 году к власти люди постепенно оторвались от реальности, добавил политолог. Успехи, которых не было, вскружили им головы, отметил аналитик.

Владимир Зеленский ранее анонсировал госпереворот на Украине в начале декабря 2021 года. Однако предсказание главы государства не сбылось.